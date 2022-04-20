Алматинцев и туристов попросили воздержаться от походов в горы

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы обратились к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от походов в горы на ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как объяснили в ДЧС, в горах в ближайшие 2 дня сохранится опасность схода снежных лавин.

Это происходит из-за оттепели, неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор и ожидаемых осадков в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в высотной зоне выше 2500 метров.

Всего, по данным ведомства, по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков. В этом году специалисты провели 26 профилактических спусков лавин с общим объемом более 83 тыс. кубометров снега.

Кроме того, зарегистрировано более 130 случаев фактов самопроизвольного схода снежных лавин с общим объемом более 400 тыс. кубометров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966038-almatintsev-i-turistov-poprosili-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/