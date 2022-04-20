День открытых дверей прошел в Департаменте полиции Алматы

День открытых дверей. Фото: ДП Алматы

В Департаменте полиции Алматы состоялся День открытых дверей, где гости смогли ознакомиться с историей полиции и ходом реализации сервисной модели, а также узнать больше о принципах "Слышащего государства" и "Полиция в шаговой доступности", передает корреспондент NUR.KZ.

Также гости смогли увидеть, как внедряется сплошное видеонаблюдение в служебных помещениях полиции по поручению главы государства.

День открытых дверей. Фото: ДП Алматы

"В рамках мероприятия гости также ознакомились с материально-техническим оснащением полиции, технологиями, используемыми стражами порядка в борьбе с преступностью, а также подробно узнали о работе патрульных полицейских, участковых инспекторов, следователей, оперуполномоченных и криминалистов.

Вместе с тем, в рамках этого мероприятия состоялась "Ярмарка вакансий". Гостей проинформировали о том, как можно вступить на службу в ряды органов внутренних дел", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Олжас Мырзабеков.

День открытых дверей. Фото: ДП Алматы

День открытых дверей. Фото: ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966019-den-otkrytyh-dverey-proshel-v-departamente-politsii-almaty/