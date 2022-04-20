"Что у нее с погонами?": видео с прокурором из Карагандинской области обсуждают в Сети

Жулдыз Буламбекова. Кадр из видео: facebook.com

Начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Карагандинской области Жулдыз Буламбекова прокомментировала видео, на котором ее запечатлели с неправильно пристегнутыми погонами, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях обсуждают запись, на которой запечатлена прокурор из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Карагандинской области с неправильно пристегнутыми погонами.

Ролик стал вирусным в Сети и набрал тысячи просмотров.

"А что это у нее с погонами? Один на правом плече наоборот стоит", - отметил автор видео.

Пользователи принялись комментировать увиденное.

"Она без умысла! Значит, простят", "Видимо, торопилась", "Смешно", - пишут люди.

Начальник управления Жулдыз Буламбекова высказалась о курьезе. По ее словам, вирусная запись была снята во время аппаратного совещания в акимате Карагандинской области, где она являлась первым докладчиком.

"Накануне совещания я постирала форму, а утром торопилась и попросила пристегнуть погоны дочь. Она подросток. Так как я выступала с докладом первая, быстро надела рубашку и не заметила, что погоны неправильно пристегнуты", - объяснила прокурор.

Несмотря на разные комментарии, Жулдыз Буламбекова не винит дочь, так как сама оказалась невнимательной. Теперь она намерена лично контролировать свой внешний вид и не доверять форму близким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966003-chto-u-nee-s-pogonami-video-s-prokurorom-iz-karagandinskoy-oblasti-obsuzhdayut-v-seti/