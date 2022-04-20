Токаев выразил соболезнования родным ученого-археолога Виктора Зайберта

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого-археолога Виктора Зайберта, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил археологическим исследованиям и раскопкам, изучению степной цивилизации. С его именем связаны уникальные по своей значимости открытия о богатом наследии Атбасарской и Ботайской культур, о первых свидетельствах одомашнивания и разведения лошадей на территории современного Казахстана. В.Зайберт оставил ценное научное достояние, пользовался среди коллег заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых", - говорится в телеграмме.

Ранее о кончине ученого сообщил в своем Instagram аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Доктор исторических наук, профессор археологии Виктор Федорович Зайберт родился в 1947 году в Есильском районе СКО. За свою жизнь он написал более 100 книг и статей по древней истории родного региона.

Виктору Зайберту было 75 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965955-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-uchenogo-arheologa-viktora-zayberta/