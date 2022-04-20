Похолодание и дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня с 21 по 23 апреля. По их данным, к северу республики сдвинется антициклон, который вернет туда зимнюю погоду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты ожидают, что вторжение холодного северо-западного антициклона на север Казахстана произойдет уже 22 апреля.

Неся с собой арктический воздух, антициклон вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха ночью до 3-8 градусов мороза.

На западе страны в ближайшие дни пройдут сильные дожди, на востоке эти дожди могут переходить в снег.

В то же время, для южных регионов погода останется комфортной, так как они будут находиться под защитой южных воздушных масс. Несмотря на ожидаемые кратковременные дожди с грозами, высокий температурный фон в этих регионах сохранится.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы синоптики обещают дождь с грозой. Днем температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, ночью - 11-13 градусов тепла.

В Нур-Султане 21 апреля ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, ночью - 5-7 градусов тепла.

На территории Шымкента будет дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, ночью температура упадет до 8-10 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965916-poholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/