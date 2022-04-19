Места, где можно купаться, определили в Алматы

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4 зоны отдыха для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах определили в Алматы, сообщается на официальном сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

В ДСЭК напомнили, что очень скоро алматинцев ждет летний купальный сезон, период отпусков и отдыха, связанного с водоемами. Санврачи предупреждают, что каждый должен знать и строго соблюдать правила поведения и меры безопасности во время плавания.

"На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели, медицинские работники и, что важнее всего – проводится мониторинг за состоянием открытых водоемов", - говорится в сообщении департамента.

В 2022 году санитарно-эпидемиологический мониторинг по городу будет производиться на 30 открытых водоемах второй категории:

в Алатауском районе - 5;

в Алмалинском - 3;

в Ауэзовском - 2;

в Бостандыкском - 2;

в Жетысуском - 4;

в Медеуском - 8;

в Турксибском 6.

Лабораторный контроль воды будет проводиться с кратностью не реже одного раза в квартал на микробиологические, санитарно-химические, радиологические и паразитологические показатели.

На сегодняшний день в городе Алматы определены 4 зоны отдыха для населения для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах:

БАК им. Д. Кунаева - пляж "Роща Баума";

БАК им. Д. Кунаева - пляж зона отдыха "Гульдер";

Озеро "Сайран": восточная и западная сторона.

Вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические, радиологические и паразитологические показатели с озера "Сайран", отметили в ДСЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965845-mesta-gde-mozhno-kupatsya-opredelili-v-almaty/