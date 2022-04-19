Места, где можно купаться, определили в Алматы
4 зоны отдыха для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах определили в Алматы, сообщается на официальном сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
В ДСЭК напомнили, что очень скоро алматинцев ждет летний купальный сезон, период отпусков и отдыха, связанного с водоемами. Санврачи предупреждают, что каждый должен знать и строго соблюдать правила поведения и меры безопасности во время плавания.
"На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели, медицинские работники и, что важнее всего – проводится мониторинг за состоянием открытых водоемов", - говорится в сообщении департамента.
В 2022 году санитарно-эпидемиологический мониторинг по городу будет производиться на 30 открытых водоемах второй категории:
- в Алатауском районе - 5;
- в Алмалинском - 3;
- в Ауэзовском - 2;
- в Бостандыкском - 2;
- в Жетысуском - 4;
- в Медеуском - 8;
- в Турксибском 6.
Лабораторный контроль воды будет проводиться с кратностью не реже одного раза в квартал на микробиологические, санитарно-химические, радиологические и паразитологические показатели.
На сегодняшний день в городе Алматы определены 4 зоны отдыха для населения для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах:
- БАК им. Д. Кунаева - пляж "Роща Баума";
- БАК им. Д. Кунаева - пляж зона отдыха "Гульдер";
- Озеро "Сайран": восточная и западная сторона.
Вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические, радиологические и паразитологические показатели с озера "Сайран", отметили в ДСЭК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965845-mesta-gde-mozhno-kupatsya-opredelili-v-almaty/