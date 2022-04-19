МОН: Четыре вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия

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Глава МОН Асхат Аймагамбетов на заседании кабмина рассказал о мерах по повышению качества преподавания в вузах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что контроль качества образования в вузах осуществляется по двум направлениям:

лишение лицензии либо закрытие некачественного вуза или колледжа.

профилизация вуза или колледжа, возврат непрофильных и невостребованных приложений к лицензии.

"В настоящее время закрыты 15 вузов и 31 колледж. На стадии закрытия еще четыре вуза и 29 колледжей.

Обеспечен возврат 500 приложений к лицензиям у 61 вуза и 2200 приложений у 375 колледжей. Число вузов, готовящих педагогов, уменьшилось с 86 до 50. Мы видим, что не было качественного обучения, поэтому только те, кто дает качественное образование, будут работать. Количество вузов, готовящих юристов, сократилось с 72 до 61",- добавил глава МОН РК.

В целом, по его словам, в вузах страны обучаются более 1 млн студентов. В среднем 300 тыс. из них ежегодно выходят на рынок труда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965796-mon-chetyre-vuza-i-29-kolledzhey-nahodyatsya-na-stadii-zakrytiya/