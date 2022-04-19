Аймагамбетов высказался о необходимости совершенствования ЕНТ

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Глава Министерства образования и науки Казахстана на пресс-конференции в правительстве высказался о целесообразности проведения ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сравнил ЕНТ с другими возможными вариантами поступления в вузы.

"ЕНТ наиболее объективная возможность поступления в вуз, без, скажем так, коррупции. Вы знаете, почему в свое время было принято решение о переходе на ЕНТ.

Я сам не являюсь поклонником ЕНТ. Но, тем не менее, это самая лучшая из всех возможностей для поступления в вузы. Я считаю, что нам сегодня нужно думать о том, как сделать так, чтобы совершенствовать эту процедуру", – отметил он.

По его словам, ряд нововведений последних лет, которые касаются периодичности тестов и возможности распределения грантов по их результатам, снизили градус напряженности и эмоциональный накал среди абитуриентов.

"Нам необходимо обеспечить прозрачность тестирования. В 2019 году у 117 тыс. сдающих ЕНТ было обнаружено 128 тыс. запрещенных предметов, вывели мы только 24 человека.

В 2020 году у 122 тыс. сдающих было обнаружено 2,5 тыс. Вы сравните 128 тыс. и 2,5 тыс., благодаря вот этим усилиям. Но те 2,5 тыс., их результаты были аннулированы.

Конечно, тогда было большое возмущение, почему аннулируете, для детей это трудно. Но я говорю, что есть 120 тыс. детей, которые пытались честно сдать ЕНТ. Есть 2,5 тыс. детей, которые попытались нарушить правила. Закон суров, но он закон", – заявил глава МОН РК.

Напомним, ранее министр Аймагамбетов сообщил, что в этом году у абитуриетнов будет две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965774-aymagambetov-vyskazalsya-o-neobhodimosti-sovershenstvovaniya-ent/