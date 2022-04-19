Алматинские полицейские обратились к водителям мопедов и самокатов

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Алматинские полицейские обратились к водителям двухколесного транспорта. Стражи порядка призвали владельцев самокатов и мопедов к усилению ответственности и дорожной дисциплины, отметив частые нарушения ПДД с их стороны, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По данным Управления местной полицейской службы, в прошлом году на дорогах Алматы зафиксировано 276 ДТП с участием мопедов. Пять человек погибли, еще 297 человека были травмированы в них.

"Действительно, в Алматы остро стоит вопрос с передвижением мопедов, электросамокатов и других видов микромобильного транспорта. Нередко лица, управляющие данными видами транспорта, нарушают правила дорожного движения РК, тем самым, создавая опасность для других участников дорожного движения. Как свидетельствует статистика, число ДТП с участием альтернативных средств передвижения за последние месяцы только возросло", - прокомментировал ситуацию начальник Управления местной полицейской службы ДП города Манап Саттаров.

За три месяца 2022 года на алматинских дорогах зафиксировали 62 ДТП с участием мопедов, травмы получили 72 человека. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 38 лиц, управляющих мопедами.

Как отметил Саттаров, в настоящее время строевыми подразделениями полиции усилена профилактическая работа с водителями скутеров, мопедов, самокатов и велосипедов. Ее проводят с целью минимизации ДТП с их участием.

"Мы призываем водителей двухколесного транспорта к усилению ответственности и дорожной дисциплины. Согласно законодательству, если объем двигателя свыше 50 куб/см, то он должен быть зарегистрирован как обычное транспортное средство в органах полиции и водитель должен иметь права соответствующей категории", - обратился Саттаров.

Он также призвал обратить особое внимание водителей мопедов и скутеров на обязательное использование в ходе передвижения средств защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965778-almatinskie-politseyskie-obratilis-k-voditelyam-mopedov-i-samokatov/