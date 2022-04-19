Гигантскую белугу весом около 200 килограммов выловили в Атырау (видео)

Кадр из видео: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК

Гигантскую белугу весом около 200 килограммов выловили в Атырау. После чего ее доставили на производственную базу для обследования, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслана Жерисулы.

По информации официального представителя ведомства, сегодня в Атырау рыболовецкой бригадой ТОО "Имени Амангельды" и рыбаками РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" на тоневом участке "Малая Дамба" выловлена гигантская белуга весом около 200 килограммов.

После чего огромную рыбу доставили на производственную базу осетрового рыбоводного завода для обследования.

"Более подробная информация будет сообщена дополнительно", - отметил Аслан Жерисулы.

Напомним, в 2020 году в Атырау выловили другую белугу, которая весила 118 килограммов. В следующем году была поймана 150-килограммовая рыба длиной в 2,4 метра. Ее планировалось использовать для получения потомства с целью выращивания молоди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965775-gigantskuyu-belugu-vesom-okolo-200-kilogrammov-vylovili-v-atyrau-video/