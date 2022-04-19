Бизнесмен оплатил ифтар для павлодарцев на весь Рамадан

Мечеть имени Машхура Жусупа. Фото: pavon.kz

Анонимный меценат оплатил ифтар для павлодарцев на все дни Рамадана. Каждый день в арендованном зале собираются почти 200 человек. Деньги бизнесмен передал в местную мечеть, передает Pavlodarnews.kz.

По словам главного имама Павлодарской области Жолдаса хаджи Бертимуратова, в мечети имени Машхура Жусупа есть три обеденных зала. Предприниматель арендовал специально отведенный зал для благотворительного ифтара на все дни Рамадана.

"Он делает это ради благословения Всевышнего, поэтому попросил не называть его имени", - пояснил главный имам Павлодарской области.

Жолдас хаджи Бертимуратов отметил, что в арендованном зале 170 мест. Во время ифтара они все заполняются. В основном приходит молодежь и иногородние студенты, которые учатся в Павлодаре.

Он добавил, что на ежедневное питание для верующих в течение месяца потратят 5,4 млн тенге.

Кроме того, в последние десять дней Рамадана в центральной мечети планируют организовать сухур. В этом тоже могут помочь павлодарские бизнесмены.

Напомним, священный месяц начался 2 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965715-biznesmen-oplatil-iftar-dlya-pavlodartsev-na-ves-ramadan/