Дождь с грозой будет в Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на ближайшие три дня с 19 по 21 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в Алматы и Шымкенте в ближайшие дни испортится погода. Эксперты ожидают сильных дождей с грозой. Ситуация на указанный период в целом будет выглядеть так:

Нур-Султан

- 19 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, днем - 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью - 0-2 градуса, днем - 15-17 градусов тепла;

- 20 апреля: переменная облачность, днем дождь. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов, днем - 15-17 градусов тепла;

- 21 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14 с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов, днем - 10-12 градусов тепла.

Алматы

- 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит порядка 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью - 12-14 градусов, днем - 24-26 градусов тепла;

- 20-21 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра составит 2-7 м/с, при грозе - 10 м/с. Температура воздуха: ночью - 11-13 градусов, днем - 18-20 градусов тепла.

Шымкент

- 19 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 12-14 градусов, днем - 23-25 градусов тепла.

- 20-21 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - 11-13 градусов, днем - 20-22 градуса тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965598-dozhd-s-grozoy-budet-v-almaty-i-shymkente-v-blizhayshie-dni/