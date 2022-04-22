"Там лежат стекла, железо, бетонные плиты": алматинцы пожаловались на засыпание лога мусором

Фото: из личного архива

Жителей микрорайона Кемел уже несколько лет беспокоит ситуация на территории лога и реки. Дело в том, что вместо красивой природы там образовался склад мусора. В связи с этим жильцы настоятельно просят разобраться с данной проблемой и привлечь к ответственности владельца объекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщают жители микрорайона, на территории лога и реки, вместо растущих тюльпанов и деревьев, они на протяжении многих лет наблюдают скопление мусора, бетонных блоков и грунта. А таким птицам, как фазаны и цапли, и вовсе не осталось места.

Жильцы жалуются и требуют предотвращения круглосуточных работ по увеличению территории за счет насыпи грунта и различного мусора в логу.

Скопление мусора. Фото: из личного архива

"Вот представьте: речка, слева поселок, а справа - бугор, и оттуда все стройматериалы падают вниз в речку. Это продолжается уже на протяжении двух лет. Камазы приезжают именно ночью, закидывают весь мусор, а грейдер потом выравнивает его, тем самым увеличивая территорию.

Мы писали заявление в полицию, так как работы велись ночью, неоднократно обращались в акимат Турксибского района. Нам пообещали облагородить территорию, но и этого не случилось", - рассказывает жительница микрорайона Эльвира Пономарева.

Население микрорайона считает, что увеличение территории подобным способом является незаконным. В связи с этим они требуют привлечь к ответственности владельца объекта, который, в свою очередь, разводит руками.

"Шум и грохот в поселке стоит круглосуточно, даже в субботу и воскресенье. Техника высыпает мусор кучами сверху. Там лежат стекла, железо, бетонные плиты и прочая грязь, и все это падает вниз на деревья. Все это происходит у нас на глазах. Из-за постоянного шума мы не открываем окна", - поделилась местная жительница Оксана Дрокина.

Жители уже неоднократно обращались в городской и районный акимат, писали коллективные письма, но это не дало никаких результатов, говорят они.

Ситуацию прокомментировали в районном акимате.

"Указанный земельный участок находится в частной собственности. У собственника имеются правоустанавливающие документы на земельный участок. За отвал мусора и грунта участковый инспектор полиции РОВД оштрафовал владельца земельного участка на 30 МРП (91 890 тенге - прим. ред.)", - сообщили в акимате Турксибского района города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965525-tam-lezhat-stekla-zhelezo-betonnye-plity-almatintsy-pozhalovalis-na-zasypanie-loga-musorom/