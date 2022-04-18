Пропавшего в прошлом году 25-летнего парня нашли мертвым в Семее

Адильхан Абеуов. Фото: instagram.com/volontery_semey_lider.kz

Пропавшего почти полгода назад в Семее 25-летнего парня нашли мертвым. Сейчас стражи порядка проводят следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 25-летний Адильхан Абеуов 31 октября 2021 года около 19.00 часов вышел из дома в Семее и бесследно исчез.

После чего следственным отделом городского управления полиции по данному факту было начато досудебное расследование.

Лишь почти через полгода сотрудниками группы поиска ДЧС ВКО было обнаружено тело пропавшего.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат", - сообщили в пресс-службе управления полиции Семея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965519-propavshego-v-proshlom-godu-25-letnego-parnya-nashli-mertvym-v-semee/