Женщина-дворник из Шымкента мечтает совершить хадж

Оналкуль Бекзат разговаривает с корреспондентом. Фото: Otyrar.kz

58-летняя жительница Шымкента Оналкуль Бекзат работает дворником уже на протяжении 10 лет. Она чистит грядки, убирает мусор и ухаживает за цветами. Женщина мечтает совершить хадж в Мекку, передает Otyrar.kz.

По словам Оналкуль Бекзат, совсем в молодом возрасте у нее погиб муж. Она сама вырастила двоих детей, работала, ни у кого ничего не просила. Сейчас у нее уже есть семеро внуков.

"Дети меня ругают, просят, чтобы я сидела дома, но дополнительные деньги - не лишние, да и для здоровья полезно работать. А работу свою я люблю - наводить чистоту и ухаживать, я в это время успокаиваюсь. Город у нас чистый, вот бы жители тоже соблюдали чистоту", - поделилась женщина.

Как отметила жительница Шымкента, она успевает нянчить внуков. Главным достижением своей жизни женщина считает то, что подняла детей на ноги.

"Жизнь, конечно, наносила удары, но я живу ради своих детей, келинок и внуков. Что касается моей профессии, то мне убирать улицы не стыдно, я никогда этого не стеснялась", - отмечает дворник.

Она заверила, что все у нее хорошо. Правда, есть мечта - совершить хадж в Мекку.

"Вот у меня главное желание, чтобы мы никогда не болели, а мечта - чтобы я совершила хадж. Надеюсь, у меня получится. Дай Аллах всем туда попасть", - пожелала Оналкуль Бекзат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965513-zhenschina-dvornik-iz-shymkenta-mechtaet-sovershit-hadzh/