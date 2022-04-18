Иллюстративное фото: lolostock/ Getty Images

C сегодняшнего дня, 18 апреля, и до сентября питьевая вода в Жанаозене будет подаваться по графику, так как ее ресурсы в городе ограничены. Потребителей призвали к рациональному использованию воды.

Для бесперебойного обеспечения питьевой водой в летние месяцы ее недостаточно, заявили в ГКП "ОзенИнвест", пишет местное издание "Лада".

Сообщается, что в связи с резким увеличением водопотребления в Жанаозене и прилегающих к нему населенных пунктах с 18 апреля и в последующие месяцы - мае, июне, июле и августе питьевая вода будет подаваться по графику.

Кроме того, в целях эффективной экономии воды местных жителей призвали использовать капельный полив в частных домах для орошения зеленых насаждений.

Эксперты также заявили, что желательно иметь колодец или резервуар для воды.

По информации издания, проблема с питьевой водой будет полностью решена после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тыс. куб. метров в сутки от Токмака, зоны отдыха Кендерли с магистральным водопроводом до Жанаозена.

Запуск завода запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965470-pitevaya-voda-v-zhanaozene-budet-podavatsya-po-grafiku/