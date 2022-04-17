Фейковую информацию о выступлении российских комиков в Алматы распространили в Сети

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В соцсетях неизвестные распространили фейковую информацию о патриотическом концерте российских комиков в Казахстане. В пресс-службе "Алматы Әуендері" сообщили, что афиша концерта "Za Россию!" является фейковой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно распространяемой в социальных сетях информации о проведении в Алматы "музыкально-патриотического марафона" с участием комедиантов Ольги Кортунковой, Дениса Дорохова, Давида Цаллаева и других пресс-служба КГКП "Алматы Әуендері" сообщает, что баннер-афиша "Za Россию!" является фейковой.

Распространяемая информация - ложная. Афиша, дата, заявленный формат не соответствуют действительности. Официальная афиша и концертная программа не несут в себе каких-либо политических подтекстов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что договор с организатором на аренду концертного зала и проведение сатирического шоу "Однажды в России" был заключен еще 8 декабря 2021 года. Концертная программа была запланирована на январь, но была перенесена на май 2022 года.

Коллектив уже выступил в восьми городах Казахстана.

В "Алматы Әуендері" подчеркнули, что проект "Однажды в России" носит исключительно развлекательный характер, и напомнили об ответственности за распространение ложной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965435-feykovuyu-informatsiyu-o-vystuplenii-rossiyskih-komikov-v-almaty-rasprostranili-v-seti/