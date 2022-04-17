Митинг против утильсбора начался в Алматы (фото)

Фото: Sputnik / Александр Мироглов

Сегодня, 16 апреля, в Алматы проходит митинг, организованный активистами движения "Нет утильсбору" - на площади Шокана Валиханова собрались около 100 человек.

Как сообщает Sputnik Казахстан, на митинги выступили политики Санжар Бокаев и Булат Абилов. Они потребовали либо полностью отменить утильсбор на автомобили, либо снизить его до суммы не более 100 тыс. тенге.

Фото: zakon.kz

Организаторы попросили участников акции не отклоняться от заявленной темы митинга и не участвовать в возможных провокациях.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Напомним, в феврале утилизационный сбор для автомобилей и сельскохозяйственной техники в Казахстане решили снизить на 50%. Позже Министерство индустрии и инфраструктурного развития представило новые ставки.

Новую методику расчета утилизационного платежа планируется принять до 1 мая текущего года. Вместе с тем будут пересмотрены ставки компенсации за утилизацию старых автомобилей и возобновлен их прием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965418-miting-protiv-utilsbora-nachalsya-v-almaty-foto/