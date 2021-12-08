Казахстанцы сдали в утиль рекордное число подержанных автомобилей

Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстанцы стали активнее сдавать подержанные автомобили и менять их на скидочные сертификаты с возможностью покупки нового авто. Подробнее читайте в материале NUR.KZ

По сообщению Оператора, ответственного за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане (далее - РОП), с января по ноябрь 2021 года у населения страны выкуплено 50 005 единиц транспортных средств, что является абсолютным большинством за предыдущие годы. Из них:

37 495 легковых автомобилей,

4 040 автобусов,

8 470 грузовых машин.

Всего за 5 лет действия программы по стимулированию сдачи населением вышедших из эксплуатации транспортных средств, было принято 214 932 авто.

Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет.

Активнее всего от старых машин избавляются в Шымкенте, Алматы и Таразе. Средний возраст машин составляет от 25 до 35 лет.

При сдаче старой машины можно взять денежную компенсацию, а можно получить сертификат, предоставляющий скидку на покупку нового транспортного средства от казахстанского производителя.

Денежные компенсации

Денежная компенсация зависит от уровня месячного расчетного показателя, повышающегося ежегодно.

Сумма компенсации по итогам последних 5 лет варьируется от 210 000 до 630 000 тенге.

За 2021 год владельцам старых автомобилей выплачено 13,7 млрд тенге, а за все время действия программы общий размер выплат составил свыше 32 млрд тенге.

Скидочный сертификат на приобретение нового автомобиля

За скидочные сертификаты, по информации Оператора РОП, на утилизацию принимается следующая техника:

пассажирский транспорт категории М2, М3 - имеющий, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн (М2) и превышает 5 тонн (М3).

- имеющий, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн (М2) и превышает 5 тонн (М3). грузовой транспорт категории N1, N2, N3 - имеющий технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн (N1), от 3,5 до 12 тонн (N2) и более 12 тонн (N3).

Размер сертификата варьируется от 550 тысяч до 750 тысяч тенге в зависимости от вида и комплектации сдаваемого на утилизацию транспортного средства.

За время действия программы по скидочным сертификатам казахстанцы приобрели 29 853 новых автотранспортных средства отечественного производства.

Отметим, что с 1 декабря текущего года прием автомобилей на утилизацию приостановлен в связи с освоением квоты. На данный момент специалисты проводят инвентаризацию уже принятых транспортных средств.

Прием сельскохозяйственной техники

Год назад была запущена программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию, за период действия которой было принято 2 348 тракторов и 858 комбайнов.

Иллюстративное фото: Pixabay

Сумма сертификатов для сельскохозяйственной техники колеблется от 560 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники.

На 2021 год было выделено 3 380 квот в рамках данного проекта. И так как квота еще не освоена, прием сельскохозяйственной техники, в отличие от остального вида транспорта, продолжается по заранее забронированной электронной очереди.

Деньги на утилизацию автомобилей и выплаты за сдачу старого авто производятся из сумм утилизационного сбора, введенного в Казахстане с 2016 года.

Суть утильсбора заключается в том, что при импорте автомобиля в страну или при его производстве необходимо оплатить определенную сумму, которая зависит от объема двигателя транспортного средства и месячного расчетного показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1945691-kazahstantsy-sdali-v-util-rekordnoe-chislo-poderzhannyh-avtomobiley/