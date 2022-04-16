Пропавший. Фото: ДП Акмолинской области

Пропавшего 26-летнего музыканта нашли в Акмолинской области. 16 апреля парня на трассе увидел неравнодушный водитель и сообщил об этом своим знакомым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве отметили, что информация о розыске без вести пропавшего была широко распространена. Поэтому после встречи молодого человека на трассе о нем сразу сообщили родителям и в полицию.

"По предварительной информации, две ночи парень провел на улице. К счастью, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. В настоящее время он находится дома", - рассказали в департаменте полиции Акмолинской области.

Напомним, поздним вечером 14 апреля к стражам порядка обратился отец 26-летнего музыканта. Мужчина пояснил, что сын ушел днем из дома в неизвестном направлении и не вернулся. К его поискам приступили правоохранители и волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965374-propavshego-26-letnego-muzykanta-nashli-v-akmolinskoy-oblasti/