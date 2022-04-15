Пропавший. Фото: ДП Акмолинской области

26-летний музыкант пропал в Акмолинской области. С заявлением в правоохранительные органы обратился отец парня. Сейчас стражи порядка ведут поиски, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 14 апреля в 22.10 часов в отдел полиции Жаркаинского района поступило заявление от местного жителя с просьбой оказать содействие в поиске его 26-летнего сына.

По словам мужчины, молодой человек днем вышел из дома и не вернулся. Также он отметил, что его сын - музыкант, ранее уже пропадал, но конфликтов в семье не было.

Поисками парня сейчас занимаются стражи порядка и волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, азиатской внешности, худощавого телосложения.

В день исчезновения на нем была черная куртка, белая футболка, серые джинсы, на ногах - темные кроссовки.

При наличии какой-либо информации о молодом человеке правоохранители просят обращаться в 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965231-26-letniy-muzykant-propal-v-akmolinskoy-oblasti/