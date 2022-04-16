"Просто не хотел звонить": пропавшего год назад мужчину нашли в Павлодарской области

Найденный мужчина. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Жителя Павлодара, пропавшего без вести год назад, полицейские обнаружили в одном из крестьянских хозяйств в районе Аккулы. Как выяснилось, мужчина на протяжении всего этого времени работал, а вот желания связываться с родственниками у него не было, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Поисками 55-летнего жителя Павлодара занимались полицейские, а также волонтеры с февраля 2021 года.

Добровольцы первыми сообщили на своей странице в Instagram о том, что мужчина найден живым.

В департаменте полиции Павлодарской области информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшего в одном из крестьянских хозяйств района Аккулы.

"Там он работает. С его слов, он просто не хотел звонить, говорить и сообщать родным, что с ним, его это устраивает", - рассказала пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965367-prosto-ne-hotel-zvonit-propavshego-god-nazad-muzhchinu-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/