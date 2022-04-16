Тело пропавшего более двух лет назад бизнесмена нашли в Кызылординской области

Тынымбай Баженов. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Найдено тело пропавшего более двух лет назад 72-летнего бизнесмена из Кызылорды Тынымбая Баженова. Мужчина утром 15 февраля 2020 года вышел на пробежку, но домой так и не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, 13 апреля 2022 года в степной местности Жалагашского района на берегу Сырдарьи было обнаружено тело мужчины.

По данному факту стражи порядка зарегистрировали уголовное дело и начали досудебное расследование.

В ведомстве добавили, что тело долгое время пролежало в воде. В связи с чем назначена судебная экспертиза для подтверждения личности.

Другие сведения правоохранители в интересах следствия не разглашают. Однако отмечается, что дело находится на контроле начальника ДП Кызылординской области.

Напомним, 15 февраля 2020 года известный в регионе предприниматель Тынымбай Баженов вышел из дома на пробежку и пропал. Родные высказывали версию, что его могли похитить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965357-telo-propavshego-bolee-dvuh-let-nazad-biznesmena-nashli-v-kyzylordinskoy-oblasti/