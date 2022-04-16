Работавшая в акимате Павлодарской области ранее судимая чиновница уволилась

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Руководитель службы внутреннего аудита акимата Павлодарской области Айгуль Касымбаева уволилась. На данный момент чиновница переехала в столицу Казахстана, где уже трудоустроилась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на единую службу управления персоналом акимата региона.

В феврале 2022 года стало известно, что глава службы внутреннего аудита акимата Павлодарской области была ранее судима за мошенничество.

Приговор, который был вынесен в 2010 году в Семее, обнаружили в судебном кабинете.

Информацию тогда подтвердили в единой службе управления персоналом акимата Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что в курсе ситуации, однако законных оснований в отказе госслужащей в работе нет.

Сегодня стало известно, что ранее судимая чиновница покинула свой пост в Павлодаре и переехала в Нур-Султан.

По данным руководителя единой службы управления персоналом Натальи Нефедовой, Айгуль Касымбаева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965352-rabotavshaya-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti-ranee-sudimaya-chinovnitsa-uvolilas/