Ранее судимая за мошенничество чиновница работает в акимате Павлодарской области

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В соцсетях появилась информация о том, что главой службы внутреннего аудита аппарата акима Павлодарской области работает женщина, которая ранее могла быть судима за мошенничество. Указывается, что в отношении нее был вынесен приговор в Семее в 2010 году. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале "Шок Типичного Павлодара" отмечается, что Айгуль Касымбаева работает руководителем службы внутреннего аудита в акимате Павлодарской области. Однако в судебном кабинете был обнаружен документ, в котором говорится, что человек с такими же именем и фамилией в 2010 году в Семее был осужден за мошенничество на 5 лет лишения свободы.

"На основании ст.63 УК РК назначенное Касымбаевой Айгуль Зейнуллаевне наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года", - отмечается в публикации.

В судебном кабинете корреспондент NUR.KZ действительно нашел приговор в отношении Айгуль Касымбаевой, вынесенный в Семее.

В нем указывается, что обвинения были выдвинуты по факту мошенничества с госзакупками в крупном размере.

Тогда она трудилась главным бухгалтером в государственном медцентре. При этом дополнительной меры в виде запрета работы на госслужбе не было предусмотрено.

В единой службе управления персоналом акимата Павлодарской области сообщили, что о судимости в курсе.

Айгуль Касымбаева трудится главой службы внутреннего аудита аппарата акима с октября 2020 года и причин для ее увольнения нет.

"Согласно статье 16 Закона РК "О государственной службе", на государственную службу не может быть принят гражданин, имеющий судимость, которая ко времени поступления на государственную службу не погашена или не снята в установленном законом порядке.

В соответствии с действующим законодательством судимость была погашена, в 2017 году она впервые назначена на административную государственную должность после положительных результатов специальной проверки", - сообщила руководитель единой службы управления персоналом акимата Павлодарской области Наталья Нефедова.

В ведомстве добавили, что законных оснований для запрета на работу Айгуль Касымбаевой на госслужбе не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957704-ranee-sudimaya-za-moshennichestvo-chinovnitsa-rabotaet-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti/