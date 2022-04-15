Запрет на ловлю рыбы во время нереста ввели в СКО

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В Северо-Казахстанской области ввели запрет на ловлю рыбы во время нереста. Инспекторы рыбного хозяйства во время действия ограничений будут проводить рейды, передает Петропавловск.news.

На водоемах Есильского бассейна введен запрет на лов (отлов, сбор, заготовку):

щуки, язя, судака – с 15 апреля по 15 мая;

сазана (карпа) – с 20 мая по 20 июня;

гаммаруса – с 1 августа по 14 сентября;

цист артемии – с 1 марта по 15 июня;

речных раков – с 1 июня по 15 июля.

Запрещено также рыболовство в реках Есиль, Нура, Селеты и во всех их притоках и водохранилищах в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей с 20 апреля по 20 мая.

"Ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными не распространяются на осуществление научно-исследовательского, контрольного, мелиоративного, экспериментального ловов, лова в воспроизводственных целях, порядок которых определяется правилами рыболовства, а также на водоемы, используемые для искусственного выращивания товарной рыбы", - рассказал главный специалист РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Андрей Лопацкий.

Он добавил, что постоянно действует запрет на рыболовство методами, способами и орудиями лова, применение которых не предусмотрено действующим законодательством. В том числе нельзя применять сети, изготовленные из синтетических нейлоновых и иных пластиковых, полиамидных мононитей, электроловильные системы и устройства. Нельзя пользоваться колющими орудиями лова, взрывчатыми и отравляющими веществами и огнестрельным оружием.

Во время нереста инспекторы рыбного хозяйства будут проводить рейды вместе с полицейскими, егерями и волонтерами. Нарушителям запрета грозит уголовная и административная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965335-zapret-na-lovlyu-ryby-vveli-v-sko/