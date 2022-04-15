Дожди, грозы и ветер: какая погода ожидается в Казахстане в входные
Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня. В выходные казахстанцев ожидают осадки и усиление ветра, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
16-18 апреля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами.
Только на западную часть Казахстана окажет влияние Северо-западный антициклон, там погода будет без осадков.
Помимо этого, ожидается усиление ветра по всей стране.
Как прогнозируют синоптики:
- на западе страны следует ждать повышения температуры воздуха днем от +12...+20 градусов до +15...+25 градусов.
- на северо-западе ночью будет понижение от 0...+12 градусов до 0...-5 градусов,
- на севере – понижение ночью от +5...+12 градусов до 0...-5 градусов,
- в центре республики – небольшое повышение до +2...+7 градусов,
- на востоке страны ночью ожидается повышение от -2...+3 градусов до 0...+8 градусов, днем +15,
- на юге днем основной фон температуры +23...+32 градусов,
- на юго-востоке – небольшое повышение днем до +22... +30 градусов, в горных районах +20.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965263-dozhdi-grozy-i-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vhodnye/