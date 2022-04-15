"Пропуски" для проезда под запрещающие знаки прокомментировали в полиции Нур-Султана

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В Казнете распространилась информация о том, что якобы грузовые машины смогут проезжать под запрещающие знаки по пропускам. В Департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали эти сообщения.

Фактчекеры Stopfake.kz обратились в ведомство за официальным комментарием.

В ДП города Нур-Султана предупредили, что ни действующим законодательством Казахстана в области дорожного движения, ни другими сопутствующими нормативными правовыми актами не предусмотрена выдача разрешений на проезд под запрещающие дорожные знаки, в том числе для грузовых автомашин.

"При распространении и приобретении подобных "пропусков" с последующим их использованием, заведомо зная о незаконном их происхождении, департаментом полиции будет рассмотрен вопрос о возбуждении производства об уголовном правонарушении", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае владения какой-либо информацией о подобных правонарушениях, казахстанцев попросили сообщить в дежурную часть департамента полиции по телефону: 8 (7172) 71-60-10, или на канал 102.

"На сегодняшний день контакт сотрудников полиции с водителями транспортных средств минимизирован: правонарушения, допускаемые водителями, фиксируются камерами "Сергек", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965253-propuski-dlya-proezda-pod-zapreschayuschie-znaki-prokommentirovali-v-politsii-nur-sultana/