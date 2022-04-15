Пропавшего после январских беспорядков иностранца ищут в Казахстане

Азат Жуманиязов. Фото: almaty.tv

44-летнего жителя Узбекистана Азата Жуманиязова уже больше четырех месяцев разыскивают родные – мужчина приехал в Казахстан на заработки, но перестал выходить на связь после январских беспорядков.

С братом Азата Нурланом Отениязовым встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

По словам мужчины, в Казахстане Азат работал на стройке. В последний раз его видели в районе рынка "Алтын Орда" в Алматы.

Родные пропавшего узбекистанца разыскивают его уже несколько месяцев.

"Супруга Азата каждый день плачет. Звонит и спрашивает о результатах поисков. Его пятилетняя дочь тоже постоянно задает вопрос "Где папа?".

Я думаю, он на площадь не пошел. Потому что 5 января его телефон выключился в районе села Долан. А беспорядочный митинг проходил в Алматы. Мог ли он пойти туда? Думаю, нет", – считает Нурлан Отениязов.

Близкие Азата надеются, что он жив. Ведь тело мужчины не обнаружили ни в одном морге.

Волонтеры пытались помочь с поисками, но результатов это не дало. Родные Азата обратились с заявлением в полицию.

"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Алатауского района. Заведено розыскное дело, создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на поиск без вести пропавшего и установление его местонахождения", – сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Сейчас семья Азата Жуманиязова просит всех неравнодушных оказать содействие в его поисках. Звонить можно на номер 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965165-propavshego-posle-yanvarskih-besporyadkov-inostrantsa-ischut-v-kazahstane/