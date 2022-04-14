Казахстанка через суд вернула свое приданое после развода

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Женщина обратилась с иском в суд района Турара Рыскулова и попросила истребовать у бывшего мужа ее приданое. В итоге спор решился мирным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда.

По данным суда, в июне 2021 года девушка заключила мусульманский брак с ответчиком. После свадьбы со стороны родственников невесты было подарено приданое. Однако в связи с разногласиями в семье супруги развелись.

Возвращать приданое родственники бывшего мужа отказались, поэтому женщина обратилась в суд.

В ходе рассмотрения дела суд привел стороны к мирному разрешению спора. Было заключено соглашение о добровольном возврате имущества ответчиком. Дан срок до 14 апреля.

Определение суда об утверждении медиативного соглашения вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году жительница Темиртау тоже обратилась в суд, чтобы вернуть приданое после развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965008-kazahstanka-cherez-sud-vernula-svoe-pridanoe-posle-razvoda/