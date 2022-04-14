ДНК свинины нашли в халяльных колбасе и консервах в Казахстане

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ДНК свинины обнаружены в говяжьих консервах и полукопченой колбасе "Мусульманская", которую в казахстанские магазины поставляют из соседней России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

Результатами исследований поделились в испытательной лаборатории Национального центра экспертизы КСЭК Минздрава.

Сообщается, что в марте Департамент санэпидконтроля СКО в рамках мониторинга качества товаров народного потребления закупил 38 мясных проб.

Исследование показало, что две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия "Колбаса полукопченая "Мусульманская" не соответствуют заявленному составу. Так, в продуктах, помеченных как халяль, то есть разрешенных для употребления в пищу мусульманам, было обнаружено ДНК свинины.

Отмечается, что все три продукта производятся в России.

Кроме того, в консервах, заявленных как свинина, было обнаружено ДНК курицы.

"В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции", - сообщили в Наццентре экспертизы.

В центре отметили, что это не в первый раз, когда производители неправильно маркируют продукцию, а состав продуктов не совпадает с заявленными на этикетке характеристиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964981-dnk-svininy-nashli-v-halyalnyh-kolbase-i-konservah-v-kazahstane/