Аким Костаная высказался о разрушении набережной за 662 млн тенге

Фото: instagram.com/marat_zhundubaev

Костанайцы обсуждают набережную, построенную в августе 2021 года за 662 миллиона тенге, которая уже оказалась в полуразрушенном состоянии. На ситуацию отреагировал аким города Марат Жундубаев. На своей официальной странице в Instagram он сообщил, что выехал на место.

Марат Жундубаев отметил, что в соцсетях активно обсуждается состояние набережной, где в прошлом году завершили работы по благоустройству береговой зоны северной части Притобольского парка.

Он сообщил, что побывал на месте вместе с подрядчиком. Они прошлись пешком и осмотрели территорию.

"Действительно, выявилось много проблем после зимы. Это и разбитые плитки, нарушенные элементы малых архитектурных форм", - пояснил аким Костаная.

По его словам, также характер повреждений на многих объектах свидетельствовал о вандализме.

После осмотра было принято решение произвести ремонтно-восстановительные работы.

"Есть договоренность с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств завершить работы в срок до 9 мая текущего года. Помимо основных работ будет установлено видеонаблюдение на данной территории за счет подрядной организации", - сообщил градоначальник.

Кроме того, он проинспектировал набережную "Шагала" до городского пляжа и триатлон-парк. Дал поручение отделу ЖКХ привести в порядок территорию в рамках двухмесячника по санитарной очистке города.

Напомним, Марат Жундубаев был назначен акимом Костаная 24 марта 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964969-akim-kostanaya-vyskazalsya-o-razrushenii-naberezhnoy-za-662-mln-tenge/