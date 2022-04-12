Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Павлодаре

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Павлодарские полицейские искали трехлетнюю девочку, которая самостоятельно ушла из детского сада. Ребенок не дождался бабушку, которая забирала ее по вечерам, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Инцидент произошел 7 апреля, в 17:53 в полицию поступило сообщение о пропаже трехлетней девочки. На место событий выехали стражи порядка, кроме того, были оповещены все авто и пешие патрули.

Ребенка удалось найти в магазине.

Как оказалось, ежедневно за девочкой в садик приходила бабушка, а в тот день девочка не дождалась ее и сама покинула территорию учреждения.

По дороге ребенок зашел в магазин, где ее и обнаружили.

Еще один случай самовольного ухода ребенка произошел 11 числа. В 20:40 в полицию поступил вызов о пропаже пятилетнего мальчика, который ушел из дома на улице Ладожская погулять во дворе с другими детьми.

Мама не обнаружила сына во дворе и обратилась в полицию.

К поискам ребенка подключились полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Около 23:00 ребенок был найден участковым инспектором в подъезде одного из домов на этой же улице.

Стражи порядка обратились к родителям. В ведомстве отметили, что за три месяца этого года в Павлодарской области зарегистрировано 20 обращений родителей о самовольном уходе несовершеннолетних.

Полицейские напоминают мамам и папам, необходимо быть внимательным к своему ребенку, интересоваться кругом знакомых, запрещать встречаться с малознакомыми людьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964720-trehletnyaya-devochka-sbezhala-iz-detsada-v-pavlodare/