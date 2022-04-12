Более 80 тысяч аварийных деревьев вырубят в Алматы

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В Алматы планируют вырубить более 84 тысяч деревьев в течение пяти лет. Дело в том, что они признаны аварийными. Вместо вырубленных деревьев предлагается высадить саженцы в десятикратном размере, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил во время онлайн-брифинга и.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев, на сегодня количество аварийных деревьев в городе составляет 84 628 штук - это порядка 3% от общего количества зеленого фонда города - 2 809 183 штуки.

"Анализ показывает, что аварийные деревья произрастают в центральной части города и в спальных районах, вдоль улиц – 34 962 штуки, во дворах – 49 666 штук. Ежегодно районным акиматам выделяется всего 54 млн тенге на вырубку 1,9 тысяч деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тыс. деревьев", - сообщил Адильбаев.

По его словам, ранее содержание зеленого фонда города внутри дворов жилых домов осуществлялось за счет КСК, но работы не проводились должным образом. В итоге вырубка проводилась лишь во время комплексного ремонта дворов районными акиматами. Это привело к старению и ослаблению зеленых насаждений. Чтобы решить эту проблему, нужно в течение пяти лет вырубить более 84 тысяч аварийных деревьев, отметил он.

Взамен предлагается посадить 840 тысяч молодых саженцев.

Кроме того, для оздоровления и обновления зеленого фонда предлагается произвести вырубку зеленых насаждений по магистральным улицам: Байтурсынова, Сейфуллина, Суюнбая, Кунаева, Абылай хана. А также экспериментально провести работы по омолаживанию, так как на этих улицах произрастает большое количество старо-возрастных деревьев.

"В рамках реализации акции Jasyl Almaty по посадке 1 млн деревьев на территории Алматы проводится работа по озеленению городских территорий. На сегодняшний день высажено 705 тысяч саженцев. План на 2022 год составляет 350 тысяч зеленых насаждений", - заключил Адильбеков.

Напомним, около месяца назад в Алматы упало большое дерево, которое надломилось из-за обильных осадков. Дерево рухнуло на припаркованную машину, однако жертв и пострадавших при этом нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964643-bolee-80-tysyach-avariynyh-derevev-vyrubyat-v-almaty/