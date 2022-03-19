Дерево рухнуло на два автомобиля из-за осадков в Алматы (фото)

Дерево упало на автомобиль. Фото: акимат Алматы

В Алматы большое дерево надломилось и упало из-за обильных осадков. Пострадали два автомобиля, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Фотографии упавшего дерева появились в Instagram-аккаунте сообщества krisp__almaty. Сообщалось, что сегодня, 19 марта, дерево упало на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Назарбаева в Алматы.

Позже в пресс-службе акимата отметили, что карагач упал из-за сильных дождей.

"В связи с обильными осадками в виде дождя, сегодня, 19 марта 2022 года, по адресу улица Курмангазы, 33, упало дерево породы "карагач".

На данный момент силами службы спасения города Алматы и подрядной организацией Общественное объединение КОГ – 3, было спилено и убрано упавшее дерево", – сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что дерево придавило два автомобиля, но жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961620-derevo-ruhnulo-na-dva-avtomobilya-iz-za-osadkov-v-almaty-foto/