Более 200 килограмм наркотиков сожгли в Костанайской области (видео)

Полицейский уничтожает наркотики. Фото: polisia.kz

Полицейские Костанайской области, совместно с волонтерами, провели акцию по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

На территории ДП Костанайской области была проведена акция по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота.

Сообщается, что в присутствии специальной комиссии полицейские сожгли более 200 килограмм наркотиков, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу.

Как отметили в полиции, одной из главных целей такой акции было недопущение вторичного оборота наркотиков, а также антинаркотическая пропаганда среди населения.

Вместе с полицейскими в мероприятии принимали участие и волонтеры из Костанайского высшего политехнического колледжа. Они сообщили, что уже не в первый раз принимали участие в подобной инициативе.

"Это наша не первая совместная акция, где мы принимаем участие. Нам небезразлична проблема наркомании, с этим злом мы должны бороться сообща", – отметил волонтер Артур Шихшабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964413-bolee-200-kilogramm-narkotikov-sozhgli-v-kostanayskoy-oblasti-video/