Фото со вмерзшей в лед рыбой в ботсаду Нур-Султана прокомментировали в акимате

Вмерзшая в лед рыба в ботаническом саду Нур-Султана. Фото: Facebook / Samal Ibrayeva

В столичном акимате прокомментировали кадры со вмерзшей в лед рыбой в ботаническом саду. Официальный комментарий появился на Instagram-странице акимата Нур-Султана.

Фотографиями поделилась бывший пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева на своей странице в Facebook.

На фото видно, что рыба буквально вмерзла в лед в пруду столичного ботанического сада.

"Как думаете, кто-то должен нести ответственность?" - задалась вопросом автор поста.

В акимате, комментируя фотографии, заявили, что водоем в ботаническом саду является искусственным и предназначен исключительно для деятельности поливочной системы и фонтана.

"Разведение рыб в искусственном водоеме акимат района Есиль не проводит, так как данный водоем не предназначен для жизнедеятельности рыб. Мальки рыб могли попасть в водоем естественным образом через канал Нура, откуда подпитывается сам водоем.

При наступлении холодов, учитывая, что глубина водоема от 0,5 до 3,5 метра, водоем полностью промерзает до дна. Так как водоем искусственный, лунки в зимнее время не помогут, водоем не предназначен для жизнедеятельности рыб.

После потепления акиматом района проводятся работы по очистке водоема", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964398-foto-so-vmerzshey-v-led-ryboy-v-botsadu-nur-sultana-prokommentirovali-v-akimate/