"Они привозят сюда мусор": жители Кызылординской области пожаловались на ремонт дороги

Строительство дороги. Кадр из видео: Хабар 24

Жители поселка Кызылжарма недовольны ремонтными работами на дороге. По словам местных жителей, покрытие на одной из улиц укладывают из строительных отходов и бытового мусора.

По информации жителей улицы Абдихалыка Саулебаева, после дождей дорога превращается в сплошное месиво, передает телеканал "Хабар 24".

По их словам, в грязи застревают даже машины.

Однако несколько дней назад на улице появилась строительная техника и дорожные рабочие. Местные с первых же дней обратили внимание на многочисленные, по их мнению, недочеты.

"Этой улице уже 33 года. Нам не нужны на дороге вот эти камни. Они сказали, что сначала сыпать будут песок в 12 см толщиной, затем сверху уложат гравий. Но они обманули нас. Мы требуем, чтобы нам сделали качественный ремонт дороги", - жалуется местная жительница Дарига Шайдазимова.

Жители поселка Кызылжарма рассказали корреспондентам, что несколько лет назад эту дорогу уже ремонтировали таким образом - уже через год от ремонта не осталось и следа.

"В 2015 здесь тоже засыпали то ли песок, то ли гравий. Через год от этого покрытия ничего не осталась. Зато стало еще больше ям и грязи. Дети ходят и падают. А сколько на нашей улице проживают пожилых людей. Им очень трудно передвигаться здесь", - заявил Улан Сатбай.

Сообщается, что рабочие вместо песка укладывают строительные отходы и мусор.

"Что это вообще такое? Экономия денег или отмывание? Они привозят сюда мусор и выбрасывают его на нашей улице. А мы потом должны будем ходить по этому безобразию? Завтра дождь пойдет, мы же из дома выйти не сможем", - возмутился местный житель Жаксылык Жакыпов.

Мнения сельчан выслушали аким сельского округа и глава подрядной компании. Они попытались прояснить ситуацию с ремонтом дороги.

"На ремонт улицы Саулебаева предусмотрено 220 кубов песка, 300 кубов гравия. Длина улицы 450 метров, толщина покрытия по проекту - 15 сантиметров. Мы проводим работы по утвержденной смете. Если наша работа не соответствует, то заказчик в конечном итоге ее не примет", - сообщил директор подрядной организации Нурсултан Таттибаев.

Аким Кызылжарминского сельского округа Медет Сейилов пообещал, что работы будут проведены в полном объеме, как указано в проектно-сметной документации.

"После завершения соответствие требованиям качества проверят лабораторно. Если оно не подтвердиться, что такую работу мы не примем. По договору завершить проект должны в течение 45 дней. Время еще есть", - заявил он.

Местные жители намерены внимательно следить за ходом работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964342-oni-privozyat-syuda-musor-zhiteli-kyzylordinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-remont-dorogi/