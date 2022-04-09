Lexus проехал по терминалу аэропорта в Нур-Султане (видео)

Lexus в аэропорту Нур-Султана. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В социальных сетях распространилось видео, на котором белый Lexus двигается в здании терминала аэропорта Нур-Султана. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что этот случай был санкционирован для тестирования возможностей рекламы автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с автомобилем в столичном аэропорту появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

В пресс-службе аэропорта отметили, что въезд автомобиля в терминал был запланирован и проводился в рамках тестирования для рекламы.

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев провел тестирование возможностей для рекламы автомобиля.

Сегодня в тестовом режиме в терминал международных рейсов заехал автомобиль. Все было сделано с соблюдением мер безопасности, аэропорту не был нанесен ущерб", – сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нур-Султана Анвар Шалекенов.

В Департаменте полиции на транспорте также подтвердили, что данный случай был санкционирован руководством аэропорта.

"8 апреля текущего года руководство столичного аэропорта, с соблюдением мер безопасности, проводило тестирование рекламы автомобиля внутри терминала", – отметили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964267-lexus-proehal-po-terminalu-aeroporta-v-nur-sultane-video/