Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Шамши Беркимбаевой

Шамша Беркимбаева. Фото: Facebook / Askhat Aimagambetov

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, почетного работника образования Шамши Беркимбаевой, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

«Начав свой трудовой путь с должности учителя, Шамша Копбаевна благодаря своим высоким личным и деловым качествам успешно работала на различных постах в государственных органах. В бытность министром образования и науки она внесла большой вклад в развитие данной сферы и формирование конкурентоспособного общества. Будучи депутатом, она принимала участие в совершенствовании отечественного законодательства. За годы работы ректором Казахского государственного женского педагогического института воспитала многих учеников, была ориентиром для талантливых специалистов», – говорится в телеграмме главы государства.

Президент отметил, что светлый образ Шамши Копбаевны, которая пользовалась заслуженным уважением в обществе, никогда не будет забыт.

Напомним, что 8 апреля ушла из жизни экс-министр образования и науки Казахстана Беркимбаева Шамша Копбаевна. Печальной новостью поделился глава МОН Асхат Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964183-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-shamshi-berkimbaevoy/