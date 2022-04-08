Скончалась экс-министр образования и науки Казахстана Шамша Беркимбаева

Шамша Беркимбаева. Фото: Facebook / Askhat Aimagambetov

Сегодня, 8 апреля, ушла из жизни экс-министр образования и науки Казахстана Беркимбаева Шамша Копбаевна. Печальной новостью поделился глава МОН Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Шамше Беркимбаевой было 79 лет. Она занимала пост министра образования и науки РК с 2002 по 2003 год.

Как пишет Аймагамбетов, Шамша Копбаевна начала свой трудовой путь с работы сельского учителя.

В разные годы являлась директором школы, секретарем Комитета партии Алматинской области, заместителем министра образования, первым секретарем посольства Казахстана в Кыргызстане, руководителем Управления образования Алматинской области, а также депутатом сената парламента Казахстана.

Долгие годы она руководила Казахским Национальным женским педагогическим университетом.

Беркимбаева была кандидатом педагогических наук, доцентом и академиком.

Глава МОН подчеркнул, что экс-министр внесла большой вклад в развитие образования и науки в Казахстане.

"Шамша Копбаевна уделяла особое внимание развитию сельских школ и созданию условий для поддержки одаренных детей.

Во время рабочих встреч Шамша Копбаевна всегда делилась со мной своим опытом и советами, всегда следила за нововведениями в нашей сфере.

Уход корифея отечественного образования и науки - невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Шамши Копбаевны", - написал министр Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964073-skonchalas-eks-ministr-obrazovaniya-i-nauki-kazahstana-shamsha-berkimbaeva/