Штраф около 5 млн тенге грозит компании KEGOC

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Проверку в отношении АО "KEGOC" провели сотрудники Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Проверяющие выявили нарушение в части доступа потребителей к регулируемой услуге, сообщается на официальном сайте ведомства.

Внеплановая проверка была проведена на основании обращения завода по производству трубной продукции.

В КРЕМ подчеркнули, что по ее итогам установлено нарушение требований законодательства РК о естественных монополиях, а именно в части доступа потребителей к регулируемой услуге.

"В результате, в отношении АО "KEGOC" составлен протокол об административном правонарушении по части 4-й статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, который по ходатайству субъекта передан на рассмотрение суда", - говорится в сообщении ведомства.

В случае, если административное дело разрешится в пользу КРЕМ, компании грозит административный штраф в размере 4 900 800 тенге.

Напомним, что в январе текущего года масштабное отключение света произошло в Алматы, а также городах Кыргызстана и Узбекистана. Тогда в компании KEGOC пояснили, что случилось аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963773-shtraf-okolo-5-mln-tenge-grozit-kompanii-kegoc/