Казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов, заявил депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минторговли Бахыт Султанов в мажилисе прокомментировал вопрос о постоянном росте цен на продукты питания - подорожание продовольственных товаров министр объяснил внешними факторами, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Едил Жанбыршин. Он сообщил, что депутаты провели в регионах десятки встреч и не было ни одной, где бы не прозвучал вопрос о растущих ценах на продукты питания.

"За неделю прошлого месяца рост цен на продукты в ряде регионов составил от 36 до 47% годового показателя. По статданным, казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов. Уровень роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально-значимые товары.

Кроме того, в связи с нынешней геополитической ситуацией к экономическим проблемам добавляется вопрос физического наличия товаров на рынке. В связи с этим у меня вопросы, разработан ли министерством продовольственный баланс страны, есть ли в правительстве четкий план обеспечения продбезопаности и какими путями вы планируете регулировать рост цен?" - поинтересовался мажилисмен.

Бахыт Султанов заявил, что рост цен на продукты питания внутри страны связан с внешними факторами.

"Геополитическая обстановка на сегодня оказывает непосредственное влияние. В соседних станах зафиксирован рост цен до 15%. Это приводит к импорту инфляции. У нас, помимо этого, геополитическая обстановка за последние месяцы непосредственно повлияла на курс нашей нацвалюты. В результате волатильности курс тенге упал на 18%, это привело к росту цен", - сообщил министр торговли и интеграции.

Указал он и на внутренние факторы.

"То, о чем вы спросили: продбаланс страны у нас есть, соответствующие комплексные планы приняты, по 6 импортозависимым товарам реализуются инвестпроекты. В кратчайшие сроки будут приняты меры по снижению данных показателей.

Касательно цен - сейчас внутренний баланс находится на контроле. Сейчас 19 социально значимых товаров - их запас 1 млн тонн, в декабре было 2 млн тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры, по ряду продовольствий установлены ограничения. Также предусматриваются вопросы по импорту из соседних стран", - добавил глава Минторговли.

Султанов напомнил, что акиматам на местах даны поручения по регулированию цен.

"Акиматы проводят соответствующую работу, при них созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители МИО, нашего комитета, КГД, Агентства по защите и регулированию конкуренцию. За последние 3 недели был осуществлен обход 75 - 85% придомовых магазинов, и они снизили свои торговые наценки на 15%. Зарегистрировано 259 фактов (превышения цен - прим. ред.). Еженедельно такие обходы будут осуществляться. При установлении таких фактов будут наказывать посредством штрафов.

По поручению главы государства 122 рынка охвачены проверкой. В первую очередь, это рынок "Алтын орда", проверка завершается на этой неделе. В Генпрокуратуре пройдет советующее совещание, позже с результатами ознакомим", - подчеркнул Султанов.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в свою очередь сообщил, что продбаланс подсчитан и держится на контроле.

"29 продтоваров находится на нашем контроле, в том числе из них 19 соцзначимых товаров. Наша основная цель – это увеличить объем производства товаров. Так, в 2021 году на 1,9% повысили, 2,2 трлн достигли.

У нас есть конкретные меры: по 6 товарам из 29 уровень самообеспеченности у нас ниже, поэтому дополнительно будут выращиваться яблоки, 5 товарно-молочных ферм будет введено в эксплуатацию, три мясокомбината, девять птицефабрик планируем построить.

В этом году мы увеличили форвардные закупки в местные стабфонды с 74 млрд до 114 млрд. Стабфонды будут заключать договоры с товаропроизводителями и по низкой стоимости будут обеспечивать население, будут закупать. Работа ведется. Это все у нас на контроле", - заявил глава МСХ.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963733-kazahstantsy-tratyat-na-produkty-pitaniya-bolshe-poloviny-svoih-dohodov-zayavil-deputat/