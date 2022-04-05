"Только тарелки зря марают": порции бесплатного обеда в школе обсуждают казахстанцы

Фото: instagram.com/aksu.ermak

В соцсетях опубликовали претензию к порции обеда, который дают бесплатно детям в школе №7 города Аксу Павлодарской области. К посту приложили фото с супом, компотом и тарелкой с небольшим количеством салата. Мнения пользователей разделились. На жалобу отреагировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Автор публикации в Instagram задается вопросом, каким образом отмеряют порции бесплатных обедов. На фото изображена большая тарелка с ложкой салата в центре.

Между тем пользователи разделились во мнениях.

"Только тарелки зря марают", "А сколько им выделяют денег на 1 ребенка? С нынешними ценами на сумму одной порции может так и получается", "Ого, сколько много салата дают, хоть бы ребенок не объелся", "У моего кота больше в миске, чем у детей, ужас какой, а деньги какие платят", "А внучка говорит, что вкусно кормят. Ей нравится. Котлеты с рожками или гречкой", - пишут комментаторы.

На жалобу ответили в отделе образования города Аксу. Говорят, что на фото показан обед учеников с 1 по 4 классы. Есть утвержденное меню для бесплатного питания.

"Медсестры школы каждый день проверяют продукцию на качество, калорийность и вес. Ведут журнал. По данному факту руководитель отдела образования 4 апреля проверил салаты по граммам в присутствии администрации и арендатора столовой, отклонений нет. Меню соблюдается. Вес салата - 60 граммов", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что салат просто положили в тарелку для вторых блюд, а потому и выглядит все так, будто еды мало. Арендатору рекомендовали закупить специальную посуду для салатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963610-tolko-tarelki-zrya-marayut-portsii-besplatnogo-obeda-v-shkole-obsuzhdayut-kazahstantsy/