"Не можешь поститься, плати мечети 3000 тенге в день": Муфтият прокомментировал видео из Тараза

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В социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Тараза утверждает, что в местной мечети, куда она пришла на намаз, ей заявили, что тем, кто не может поститься, необходимо платить мечети по 3000 тенге в день, передает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

"Мы зашли в мечеть на пятничный намаз. Они сказали: "Если не можешь поститься, плати 3 тысячи тенге в день". Вы слышали об этом? Откуда это правило? Мы из поколения в поколение знаем от наших предков о фитр-садака. Наверное, никто не скажет, что не слышал… Что касается 3 тысяч тенге в день в случае несоблюдения поста, то такого я не слышала ни от кого, ни от своих родителей, ни от 100-летних бабушек и дедушек", — завила женщина.

Ситуацию прокомментировал известный теолог, член Республиканской информационно-разъяснительной группы при Духовном управлении Хасан Аманкулов.

"Должно быть, имамы неправильно объяснили или эта девушка неправильно истолковала. Здесь идет речь о фидья-садака. Необходимо правильно понимать его суть", — заявил представитель муфтията.

Фидья, по его словам, – это религиозно-материальная обязанность, возлагаемая на человека в случае невозможности выполнения некоторых видов поклонения в Исламе.

"Аллах в священном Коране говорит: "Фард-пост совершается только в определенные дни. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка", — напомнил Хасан Аманкулов.

Размер фидьи — это такое количество продуктов или денежных средств, которых было бы достаточно одному человеку для питания в течение дня.

По словам представителя духовного управления, минимальная сумма фидьи в этом году установлена ​​в размере 3000 тенге. По данным, полученным из всех областей, средняя стоимость одного приема пищи на человека составила около 1500 тенге. Эту милостыню лучше давать малоимущим, многодетным семьям с низким доходом, людям с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963598-ne-mozhesh-postitsya-plati-mecheti-3000-tenge-v-den-muftiyat-prokommentiroval-video-iz-taraza/