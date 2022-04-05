Размер пенсий и пособий хотят повысить в Казахстане

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Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, на сколько могут повысить пенсии и пособия в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у министра, когда и на сколько повысят пенсии и пособия в Казахстане.

"В основном это пенсии и некоторые пособия. На 9%, ориентировочно. По срокам – это когда мажилис и сенат (одобрение законопроекта обеими палатами – прим. ред.) пройдем – примерно июнь-июль", – сообщил Алибек Куантыров в ответ.

Ранее на заседании кабмина глава Минфина Ерлан Жамаубаев представил проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год. Им в рамках допсредств предусмотрены расходы на индексацию соцвыплат в связи с изменением коридора по инфляции.

На эти цели планируется направить более 110 млрд. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963533-razmer-pensiy-i-posobiy-hotyat-povysit-v-kazahstane/