Закрыть свиноферму в пригороде Усть-Каменогорска потребовали местные жители

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Жители пригорода Усть-Каменогорска жалуются на соседство со свинофермой - в микрорайоне постоянно стоит зловонье. Более того, местные жители утверждают, что сточные воды свинофермы попали в колодцы с некогда питьевой водой.

С восточноказахстанцами поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

Как рассказали жители микрорайона Лесхоз, расположенного в пригороде Усть-Каменогорска, в загонах свинофермы содержится несколько тысяч животных. Через щели в ограждении по всему микрорайону текут зловонные ручьи и впитываются в землю.

В скважинах некогда питьевая вода превратилась в мутную жидкость.

Не исключено, что и урожай на огородах жителей Лесхоза сгорает от нечистот.

"Вот эта вода, мы даже ей не стираемся, не моемся, ею вообще невозможно (пользоваться - прим. ред.), потому что она воняет. И уже о питье мы вообще молчим. Она у нас только для огорода, и то сгорает все. Вот наша ель. Посадили, две ели было, а одна вообще сразу, вторая, вот, сгорела тоже";

"Все вот это, вот, из-под свинарника идет в землю, а у нас вода из скважины. Дети все употребляют эту воду", - пожаловались горожане.

Устькаменогорцы настаивают, что открытие фермы в населенном пункте противоречит закону - согласно законодательству, свинофермы должны размещаться в пяти километрах от населенных пунктов. Но здесь до ближайшего дома не более 10 метров.

"Вот эта вонь постоянная. Есть у нас сейчас современное оборудование, которое убирает эти запахи, но до него (владельца свинофермы - прим. ред.) не достучаться. Если народ не может достучаться, если депутаты не могут достучаться, должна вмешаться только прокуратура", - заявила жительница Лесхоза Татьяна Соловьева.

С журналистами представители фермы разговаривать не стали, как и проигнорировали представителей департамента экологии и городского акимата. Чиновники же обещают провести проверку и детально во всем разобраться.

"Департаментом экологии в будущем на основании жалобы жителей будет проведена внеплановая проверка. На данном участке сейчас отсутствует разрешение экологическое. На основании внеплановой проверки, думаю, решим все вопросы воды, земли и так далее", - прокомментировал специалист Департамента экологии ВКО Ельжас Кайдаров.

"Рекомендуем жителям, в первую очередь, обратиться в суд по данному вопросу. Конкретно по размещению свинарника и по загрязнению окружающей среды. В свою очередь, акимат создаст рабочую группу, и мы данный вопрос также рассмотрим с привлечением всех заинтересованных органов", - сообщила замакима Усть-Каменогорска Ирина Смит.

Между тем жители Лесхоза с ужасом ждут тепла - с повышением температуры их страдания усиливаются. Но люди решительно настроены с помощью суда добиваться сноса свинокомплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963467-sosedstvom-so-svinofermoy-vozmuscheny-zhiteli-prigoroda-ust-kamenogorska-video/