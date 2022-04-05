Как Алматы спасают от разрушительного селя (фото)

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Расположение Алматы у подножия Иле-Алатауского хребта вызывает необходимость защиты города от селевых потоков. Чтобы уберечь мегаполис от стихии, строятся плотины. Корреспондентам NUR.KZ показали, как ведутся работы в верховьях реки Улкен Алматы.

Заместитель руководителя АГЭТУ филиала ГУ “Казселезащита” Кенесжан Кунесбай рассказал о ходе строительства селезадерживающих плотин в верховьях реки Улкен Алматы, ниже устья реки Аюсай и бассейне рек Аксай.

Ранее территория Аюсай находилась в собственности Иле-Алатауского национального парка, однако позже она перешла в ведомство ГУ “Казселезащита”.

Бассейн реки Улкен Алматы относится к первой категории селевой опасности, где расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 19 моренных и ледниковых озер (четыре из которых - прорывоопасные), в зону воздействия также попадают 1937 объектов и свыше 11 тысяч человек.

Ремонтные работы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

“В целях защиты от селя населения, мест массового отдыха жителей и гостей города Алматы, существующих объектов народного хозяйства, расположенных в долине рек Улкен Алматы, а также обеспечения безаварийного транзита паводковых вод и задержания селевых потоков необходимо строительство селезадерживающей плотины”, - рассказал заместитель руководителя АГЭТУ филиала ГУ "Казселезащита" Кенесжан Кунесбай.

Кенесжан Кунесбай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На данный момент ведутся земляные и бетонные работы. По словам Кенесжана, строительство плотины Аюсай планируется завершить в конце 2022 года.

Процесс застройки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Строительство плотины позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит защиту объектов хозяйствования, расположенных ниже проектируемой плотины и защиту жизни людей, находящихся в селеопасной зоне. Это - объекты каскада Алматинских ГЭС, санаторий "Алма-Арасан", а также зоны отдыха и кафе", - сообщил Кенесжай Кунесбай.

Процесс стройки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается бассейна Аксай, там расположены 18 селеопасных участков, 25 ледников, 16 моренных и ледниковых озер (5 из них прорывоопасные), в зону воздействия которых попадает свыше 30 тысяч человек.

Застройка плотины Аксай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как отметил Кенесжан, строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков ниже расположенных объектов: пионерского лагеря "Ленинец", лесничества, дачного массива "Аксай" и поселка Акжар.

Плотина Аксай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завершение постройки плотины Аксай планируется на конец 2023 года.

Строительные материалы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По состоянию на сегодняшний день, в местах стройки плотин продолжаются вестись ремонтные работы со всеми нормами безопасности, где Аюсай реализован на 48% и Аксай - на 31%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963424-spastis-ot-selya-kogda-zavershitsya-stroitelstvo-selezaschitnyh-plotin-v-gorah-almaty-foto/