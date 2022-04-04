Учредить новый праздник предложили в Казахстане

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Депутат Екатерина Смышляева в ходе правчаса в мажилисе предложила учредить в Казахстане день ветеринарного работника, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Смышляева сообщила, что на сегодня в Казахстане нет профессионального дня ветеринарного работника.

"Нам что, жалко 15 букв в приказе?! Там нет никаких затрат, выходных дней. Это просто выражается в уважении к тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность и безопасность животных страны", – сказала она.

Ее поддержали коллеги.

Указал на такую необходимость и глава МСХ.

"Поддерживаю, день ветеринара мы пытаемся инициировать, более того, мы хотим пару новых ведомственных наград ввести и звание заслуженного ветеринара, чтобы могли нематериально поощрять наших работников", – сказал Ербол Карашукеев.

Напомним, что ранее глава МСХ сообщил, что зарплаты ветврачей повысят в Казахстане. Ербол Карашукеев отметил, что одной из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе являются ветеринарные врачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963385-uchredit-novyy-prazdnik-predlozhili-v-kazahstane/