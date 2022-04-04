Странные вспышки на летящем самолете напугали алматинцев (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространяется видео со странными вспышками на летящем самолете. В описании к видео говорится, что инцидент произошел под Алматы, а самолет якобы вернулся в аэропорт города. Между тем в самом аэропорту эту информацию не подтвердили, передает NUR.KZ.

"Самолет взлетел из Алматы. Съемка над поселком Панфилова. Пошел обратно на посадку. Подробности уточняются", - говорится в описании к видео в паблике kris_p_brothers.

На кадрах видно, что на нижней части летящего самолета возникают странные огненные вспышки в районе крыла, при этом слышны хлопки.

В комментариях пользователи тоже отмечают, что слышали хлопки и видели вспышки над окрестностями пригорода.

"Выхлопы были как будто салют взрывали, сделал круг пошёл на посадку", "Слышал звук этот думал салют", В ключах мимо пролетел звук страшным было", - пишут комментаторы (стиль и орфография сохранены).

Между тем, в пресс-службе аэропорта корреспонденту NUR.KZ по поводу распространяющегося видео сообщили, что официальной информации по данному инциденту от авиакомпаний в Международный аэропорт Алматы не поступало.

В Комитете гражданской авиации РК тоже сообщили, что официального уведомления не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963368-strannye-vspyshki-na-letyaschem-samolete-napugali-almatintsev/